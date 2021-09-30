living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيران تحظر استيراد الأجهزة الكهربائية وفي مقدمتها الكورية بأمر من المرشد

30
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حظرت إيران استيراد الأجهزة الكهربائية وفي مقدمتها الكورية الجنوبية بأمر من المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، استجابة لمطالب منتجي الأجهزة المنزلية المحلية.

وبعث مكتب المرشد الأعلى بكتاب إلى الرئيس إبراهيم رئيسي يطالب فيه بمنع استيراد هذه المعدات وعلى وجه الخصوص العلامات التجارية الكورية ويعتبر أن استيراد هذه المعدات سوف يدمر الإنتاج المحلي.

وفور استلام كتاب المرشد، وجه مكتب رئاسة الجمهورية وزارتي التجارة والاقتصاد بمنع استيراد هذه المنتجات.

يذكر أن الشركات الكورية كانت تحتل حصة كبيرة في سوق الأدوات والأجهزة المنزلية في إيران قبل أن تترك هذا السوق بفعل العقوبات المفروضة على إيران ما خلق فجوة كبيرة في السوق الإيرانية وتسبب بنقص حاد وأزمة في أسواق الأجهزة المنزلية.

وتمكن المنتجون الإيرانيون من سد الفجوة وتأمين احتياجات المواطنين من الأجهزة المنزلية، لكنهم متخوفون من تأثير استيراد المصنوعات الخارجية من جديد بعد أنباء عن نية كوريا الجنوبية استئناف توريدها لإيران مقابل أموال إيرانية مجمدة لدى سيئول.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout