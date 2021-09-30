أفضل الاختراعات الروسية للقرن الحادي والعشرين

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سجلت روسيا في القرن الحالي العديد من براءات الاختراع المميزة، لكن بعضها حظيت باهتمام كبير من الهيئات المحلية والعالمية لما تقدمه من فائدة علمية وتطبيقية.

وأشارت هيئة حماية براءات الاختراع الروسية إلى أنها أجرت في الفترة ما بين 29 أبريل و 1 يونيو الماضيين تصويتا عبر الإنترنت لاختيار أفضل براءات الاختراع الروسية التي تم تسجيلها من قبل العلماء والجامعات والمختبرات ومراكز الأبحاث في البلاد.

وشارك في التصويت أكثر من 17 ألف عالم وخبير و مبتكر ومتخصص في براءات الاختراع، واختاروا من بين 138 براءة 10 لتكون هي الأفضل مما سجلته روسيا في الأعوام العشرين الماضية.

وذهب لقب أفضل براءة اختراع للقرن الحادي والعشرين في روسيا لشركة Sibur Holding التي طورت طريقة لزيادة تركيز ولزوجة البوليميرات.

وضمت قائمة أفضل براءات اختراع أيضا براءات لمؤسسة Rosatom الروسية والمركز النووي الفدرالي الروسي ومعهد أبحاث الفيزياء التجريبية لعموم روسيا وذلك لتطوير اختراعات تتعلق بأشعة الليزر، فضلا عن اختراعات لجامعة بشكيريا الحكومية تتعلق بتطوير منتجات بلاستيكية مصنوعة من بوليميرات قابلة لإعادة التحلل ويمكن إعادة تدويرها.

وشملت قائمة براءات الاختراع الطبية براءة اختراع لمصفوفة ثلاثية الأبعاد تستخدم في مجال الأدوية الطبية، طورها خبراء من جامعة "لومونوسوف" الحكومية الروسية، ولطرف اصطناعي يستخدم للصمام التاجي للقلب طوره المركز الوطني الروسي للبحوث الطبية لجراحة القلب والأوعية الدموية، وجهاز للتصوير المقطعي بالرنين المغناطيسي من تطوير شركة "غيلبيك" الروسية، وجهاز لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على المشي من تطوير شركة ExoAtlet، فضلا عن اختراع يتعلق بتقنية اصطياد النيوترون بالبورون تستخدم لعلاج الأورام الخبيثة، طورها خبراء من معهد "بودكير" للفيزياء النووية وخبراء من مركزالأبحاث الدولي للتقنيات المبتكرة في روسيا.