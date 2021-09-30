living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أفضل الاختراعات الروسية للقرن الحادي والعشرين

30
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سجلت روسيا في القرن الحالي العديد من براءات الاختراع المميزة، لكن بعضها حظيت باهتمام كبير من الهيئات المحلية والعالمية لما تقدمه من فائدة علمية وتطبيقية.

وأشارت هيئة حماية براءات الاختراع الروسية إلى أنها أجرت في الفترة ما بين 29 أبريل و 1 يونيو الماضيين تصويتا عبر الإنترنت لاختيار أفضل براءات الاختراع الروسية التي تم تسجيلها من قبل العلماء والجامعات والمختبرات ومراكز الأبحاث في البلاد.

 وشارك في التصويت أكثر من 17 ألف عالم وخبير و مبتكر ومتخصص في براءات الاختراع، واختاروا من بين 138 براءة 10 لتكون هي الأفضل مما سجلته روسيا في الأعوام العشرين الماضية.

 وذهب لقب أفضل براءة اختراع للقرن الحادي والعشرين في روسيا لشركة Sibur Holding التي طورت طريقة لزيادة تركيز ولزوجة البوليميرات.

وضمت قائمة أفضل براءات اختراع أيضا براءات لمؤسسة Rosatom الروسية والمركز النووي الفدرالي الروسي ومعهد أبحاث الفيزياء التجريبية لعموم روسيا وذلك لتطوير اختراعات تتعلق بأشعة الليزر، فضلا عن اختراعات لجامعة بشكيريا الحكومية تتعلق بتطوير منتجات بلاستيكية مصنوعة من بوليميرات قابلة لإعادة التحلل ويمكن إعادة تدويرها.

وشملت قائمة براءات الاختراع الطبية براءة اختراع لمصفوفة ثلاثية الأبعاد تستخدم في مجال الأدوية الطبية، طورها خبراء من جامعة "لومونوسوف" الحكومية الروسية، ولطرف اصطناعي يستخدم للصمام التاجي للقلب طوره المركز الوطني الروسي للبحوث الطبية لجراحة القلب والأوعية الدموية، وجهاز للتصوير المقطعي بالرنين المغناطيسي من تطوير شركة "غيلبيك" الروسية، وجهاز لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على المشي من تطوير شركة ExoAtlet، فضلا عن اختراع يتعلق بتقنية اصطياد النيوترون بالبورون تستخدم لعلاج الأورام الخبيثة، طورها خبراء من معهد "بودكير" للفيزياء النووية وخبراء من مركزالأبحاث الدولي للتقنيات المبتكرة في روسيا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout