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غريتا تونبرغ تتهكم على أحاديث زعماء العالم وتتهمهم بالخيانة

29
SEPTEMBER
2021
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اتهمت الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، زعماء العالم، اليوم الثلاثاء، بـ"الخيانة"، ورفضت تعهداتهم بالعمل المناخي ووصفتها بأنها كلمات جوفاء.
 
روما- سبوتنيك. وقالت تونبرغ خلال حديثها في قمة "شباب من أجل التغير المناخي" في ميلانو متهكمة على تعهدات الزعماء: "إعادة البناء بشكل أفضل، بلاه بلاه بلاه. الاقتصاد الأخضر، بلاه بلاه بلاه. صافي صفر (إنبعاثات) بحلول عام 2050، بلاه بلاه بلاه".
 
وتابعت مضيفة: "هذا كل ما نسمعه من زعماءنا المزعومين، كلمات تبدو رائعة، ولكن حتى الآن لم تؤد إلى أي عمل، لقد غرقت آمالنا وأحلامنا بكلماتهم الفارغة ووعودهم".
 
ووفقا للناشطة البيئية، فإن أزمة المناخ هي نتيجة لأزمة اجتماعية أوسع من عدم المساواة، نابعة من الاستعمار، مضيفة أن "الأزمة تنبع من فكرة أن قيمة بعض الناس أكثر من غيرهم"، متهمة قادة العالم بالتقاعس، ووصفت موقفهم بأنه خيانة للأجيال الحالية والمقبلة.
 
وأردفت في حديثها: "قادتنا لا يتصرفون طواعية، وهذه خيانة، لا يمكنهم القول إنهم يفعلون ذلك، لأنهم يواصلون فتح مناجم الفحم واستغلال الاحتياطيات، دون زيادة الأموال للبلدان الضعيفة".
 
وختمت الناشطة الشابة البالغة من العمر 18 عاما حديثها بالقول: إنهم (الزعماء) يختارون الشباب مثلنا ويتظاهرون بالاستماع إلينا، لكنهم لا يفعلون ذلك، لم يستمعوا إلينا قط".
 
تنعقد قمة "شباب من أجل التغير المناخي" في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر/ أيلول في ميلانو، حيث تجمع ما يقرب من 400 ناشط تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما.
 
ينظم هذا الحدث من قبل السلطات الإيطالية كجزء من اتفاقية شراكة مع المملكة المتحدة، والتي ستستضيف الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.
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