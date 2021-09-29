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مستشار بايدن يبحث اليمن مع محمد بن سلمان ويشكره على المساعدة في أفغانستان

29
SEPTEMBER
2021
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أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لـ"رويترز" أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أجرى "مناقشة مفصلة" حول اليمن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

والتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي في السعودية كذلك بكل من نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر وغيرهم.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إنه "جرت مناقشة مفصلة للنزاع في اليمن، وأيد الجانبان جهود المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ، واتفقا على تكثيف العمل الدبلوماسي مع جميع الأطراف"

وأشار المسؤول إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيبقى في المنطقة لمواصلة المناقشات.

وأضاف المسؤول أن ساليفان شكر ولي العهد السعودي على موافقة الرياض على عبور آلاف الأفغان أراضي المملكة أثناء عمليات الإجلاء الأمريكية الشهر الماضي.

ويقوم ساليفان بجولة في المنطقة هذا الأسبوع، تشمل السعودية والإمارات يرافقه المبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندركينغ والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك.

 

 

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