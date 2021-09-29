living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن يتلقى جرعة معززة من اللقاح المضاد لـ«كورونا»

29
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن، (78 عاماً)، جرعة معززة من اللقاح المضاد لـ«كوفيد 19»، مساء أمس، أمام عدسات الكاميرات في البيت الأبيض، وذلك تماشياً مع التوصية التي أصدرها مسؤولو الصحة العامة في البلاد بمنح جرعة معززة لمن يتجاوزون 65 عاماً من العمر أو يعانون أمراضاً مزمنة.

وأكد بايدن بالمنسبة أهمية تلقي جرعة ثالثة من اللقاح ضد فيروس «كوفيد -19»، مشيراً إلى أن كل المعلومات الطبية أشارت إلى أن لقاح «فايزر» آمن ويقلل من أخطار تداعيات الفيروس حتى في حالة الإصابة. وأوضح بايدن أن 77 في المائة من الأميركيين حصلوا على الأقل على جرعة واحدة من اللقاح، فيما لم يحصل 23 في المائة على أي جرعات على الإطلاق، مشيراً إلى أن ذلك «يشكل مشكلة كبيرة». وأعلن بايدن سفره إلى شيكاغو، غداً (الأربعاء)، للترويج للقاح بين أوساط شركات القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة تلقي اللقاحات حتى يبقى الاقتصاد الأميركي نشطاً وتبقى المدارس والمؤسسات مفتوحة.
ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريحاً للحصول على جرعات معززة من لقاح «فايزر» المضاد لـ«كوفيد 19»، بعد ستة أشهر من تلقي جرعتين من اللقاح لمن يبلغون 65 عاماً من العمر أو أكثر، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة. لم يوصِ مسؤولو الصحة العامة بالحقن المعززة لمن هم دون 65 عاماً.
ووقع بايدن، في وقت سابق من الشهر الحالي، على أمر تنفيذي يطالب بتلقيح جميع العاملين الفيدراليين في الفرع التنفيذي، بالإضافة إلى أمر آخر يلزم جميع الشركات الخاصة التي تضم أكثر من 100 موظف بطلب التطعيمات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout