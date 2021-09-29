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تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن، (78 عاماً)، جرعة معززة من اللقاح المضاد لـ«كوفيد 19»، مساء أمس، أمام عدسات الكاميرات في البيت الأبيض، وذلك تماشياً مع التوصية التي أصدرها مسؤولو الصحة العامة في البلاد بمنح جرعة معززة لمن يتجاوزون 65 عاماً من العمر أو يعانون أمراضاً مزمنة.

وأكد بايدن بالمنسبة أهمية تلقي جرعة ثالثة من اللقاح ضد فيروس «كوفيد -19»، مشيراً إلى أن كل المعلومات الطبية أشارت إلى أن لقاح «فايزر» آمن ويقلل من أخطار تداعيات الفيروس حتى في حالة الإصابة. وأوضح بايدن أن 77 في المائة من الأميركيين حصلوا على الأقل على جرعة واحدة من اللقاح، فيما لم يحصل 23 في المائة على أي جرعات على الإطلاق، مشيراً إلى أن ذلك «يشكل مشكلة كبيرة». وأعلن بايدن سفره إلى شيكاغو، غداً (الأربعاء)، للترويج للقاح بين أوساط شركات القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة تلقي اللقاحات حتى يبقى الاقتصاد الأميركي نشطاً وتبقى المدارس والمؤسسات مفتوحة.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريحاً للحصول على جرعات معززة من لقاح «فايزر» المضاد لـ«كوفيد 19»، بعد ستة أشهر من تلقي جرعتين من اللقاح لمن يبلغون 65 عاماً من العمر أو أكثر، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة. لم يوصِ مسؤولو الصحة العامة بالحقن المعززة لمن هم دون 65 عاماً.

ووقع بايدن، في وقت سابق من الشهر الحالي، على أمر تنفيذي يطالب بتلقيح جميع العاملين الفيدراليين في الفرع التنفيذي، بالإضافة إلى أمر آخر يلزم جميع الشركات الخاصة التي تضم أكثر من 100 موظف بطلب التطعيمات.