نمر يهاجم طفلاً في محمية بيئية.. ويقطع إصبعه!

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زعمت وسائل إعلام روسية أن نمراً قطع إصبع طفل، يبلغ من العمر عاماً واحداً، في جمهورية القرم الروسية داخل محمية "تايغان" البيئية.



وأشار ناطق باسم فرع لجنة التحقيق إلى أنهم باشروا في إجراء التحقيقات الأولية في هذه القضية، للتأكد من المعلومات المطروحة في إحدى الصحف الروسية "كومسومولسكايا برافدا"، الّتي نشرت يوم الأحد خبر الحادث في محمية "تايغان".

وبحسب ما ورد، اصطحبت الوالدة طفلها إلى محمية "تايغان" الّتي تعتبر إحدى أكبر المحميات البيئية في أوروبا، حيث أرادت أن يرى طفلها النمر من مسافة قريبة خارجة عن نطاق حدود المنطقة الآمنة، لتجد فجأةً الحيوان وهو ينقض على إصبع طفلها.



ومن جهتها، تعذرت إدارة محمية "تايغان" الإدلاء بتعليق، مؤكدة أنها المرة الأولى الّتي تسمع فيها عن الخبر.