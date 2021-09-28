ماكرون: اليونان ستشتري 3 فرقاطات فرنسية في إطار تحالف دفاعي جديد

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أفادت وزارة الدفاع الفرنسية، بأنها ستعلن عن أخبار جيدة بعد صفقة الفرقاطات مع اليونان.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن اليونان ستشتري 3 فرقاطات فرنسية في إطار تحالف دفاعي جديد، مشيرا إلى أن تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات النووية الفرنسية له تأثير محدود على اقتصاد بلاده.

وأضاف ماكرون أن أزمة الغواصات مع أستراليا لن تغيّر استراتيجية فرنسا في منطقة الهندي-الهادئ.

وأكد الزعيمان اليوناني والفرنسي اليوم الثلاثاء أن اليونان وقعت اتفاقا مع فرنسا لشراء ثلاث فرقاطات جديدة مع إتاحة خيار لشراء فرقاطة رابعة.

وصرح ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الاتفاق سيدعم سيادة البلدين.

وذكر ميتسوتاكيس أمس أن اليونان تجري محادثات مع فرنسا لتعزيز تحالفهما الدفاعي في الوقت الذي تسعى فيه أثينا إلى رفع قدرات قواتها المسلحة.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد أعلن قبل أيام عن صفقات شراء أسلحة مع فرنسا وإصلاح شامل للجيش وسط توتر مع تركيا في شرق البحر المتوسط، في وقت حذر فيه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشكل مباشر لأول مرة.

وقال رئيس الوزراء في كلمة في مدينة سالونيك الشمالية قبل حوالي أسبوعين "آن أوان تعزيز القوات المسلحة (...) هذه المبادرات تشكل برنامجا قويا سوف يتحول إلى درع وطني".

وأضاف ميتسوتاكيس أن اليونان سوف تحصل على 18 طائرة رافال فرنسية وأربع فرقاطات متعددة المهام وأربع طائرات مروحية إضافة إلى تطويع 15 ألف جندي وضخ التمويل في قطاع صناعة الأسلحة الوطنية والدفاع ضد الهجمات السيبيرية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تأمين أسلحة جديدة مضادة للدبابات وطوربيدات بحرية وصواريخ جوية.

وقال إن برنامج التسلح الذي وضعته الحكومة ويتضمن تحديث أربع فرقاطات أخرى موجودة، مصمم أيضا لخلق آلاف الوظائف.