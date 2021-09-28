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توفّي زوجان من ميشيغان بفارق دقيقة واحدة جرّاء إصابتهما بفيروس كورونا، علماً بأنّ كلَيهما ملقّحان بالكامل!

28
SEPTEMBER
2021
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وفي التفاصيل، ذكر موقع "دايلي ميل" نقلاً عن أقرباء الزوجَين، أنّ كال دونهام، 59 عاماً، وزوجته ليندا، 66 عاماً، "فارقا الحياة الأحد على الرغم من اتخاذهما الاحتياطات اللازمة ضدّ الفيروس ومن تلقّيهما اللقاح المضاد له".

وأشارت ابنتهما ساره دونهام إلى أن والدَيها اللذين يعانيان من مشكلات صحية لم يُكشَف عنها، شعرا بالتوعك خلال رحلة تخييم عائلية في وقت سابق هذا الشهر، مضيفةً لقناة "فوكس 17": "اتصل بي والدي قبل رحلة التخييم العائلية وقال لي إنه ليس على ما يرام لكنه يعتقد أنه مجرد التهاب في الجيوب الأنفية، وأصيبت ليندا أيضاً لكنها اعتقدت أن أبي نقل إليها عدوى الزكام. وفي اليوم الثالث من الرحلة، أيقظاني وقالا لي، ’يجب أن نغادر لأننا لسنا على ما يرام‘. فساعدتهما في توضيب أغراضهما وغادرا المكان".

وقد أُدخِلا إلى المستشفى ووُضِعا على جهاز التنفس الاصطناعي. ولاحقاً توفّيا بفارق دقيقة واحدة فقط، وكان كلٌّ منهما يمسك بيد الآخر.

وكان كال دونهام قد نشر في 15 أيار صورة على صفحته على موقع "فايسبوك" للإشارة إلى تلقّيه اللقاح، مثنياً على تعليقات أصدقائه الذين ذكروا أنهم حصلوا أيضاً على اللقاح.

ووصفت كندرا دو يونغ التي أطلقت صفحة عبر موقع GoFundMe لجمع التبرعات للعائلة، الزوجة ليندا دونهام بأنها كانت بمثابة "أمٍّ ثانية" لها ساندتها في سنواتها التأسيسية وفي محطات مختلفة من حياتها.

يُشار إلى أنه ثبت علمياً أن اللقاحات تحد من خطر الإصابة بعدوى "كوفيد 19"، وتقلل إلى درجة كبيرة من حدّة العوارض. وقد كشفت دراسة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص غير الملقّحين معرّضون لدخول المستشفى بنسبة أكبر بعشر مرات، ومعرّضون للوفاة بنسبة أكبر بـ11 مرة.

ولا يُعرَف حتى الآن كم من الوقت تدوم المناعة ضد الفيروس بعد تلقّي اللقاح.

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