روسيا: لاستئناف الحوار السوري السوري العاجل بدون أي تدخل خارجي

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جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا دعوة موسكو لإعادة إطلاق المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف بأسرع وقت ممكن، ومن دون أي تدخل خارجي.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء: “نعول على إعادة إطلاق الحوار السوري السوري في جنيف في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف: “من بالغ الأهمية أن يقود هذه العملية وينفذها السوريون بأنفسهم، بعيدا عن أي تدخل خارجي وبدون فرض مواعيد مختلقة، في ظل توسط أممي محايد. لقد أظهرت تجربة المرحلة الأخيرة أنه من غير الصواب فرض شروط مصطنعة لمواصلة المفاوضات”.

وفي وقت سابق قال غير بيدرسن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إن لقاء اللجنة الدستورية السورية بصيغتها الضيقة سيعقد في جنيف في 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.