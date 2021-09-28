إيران ستعاود منح التأشيرات السياحية في أواخر تشرين الأول

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ستعاود إيران اعتبارا من أواخر تشرين الأول المقبل، منح التأشيرات للسياح الأجانب في المطارات والمراكز الحدودية، وفق ما أفاد مسؤول حكومي، بعد توقف لأكثر من عام ونصف عام بسبب الأزمة الصحية الناتجة من فيروس كورونا.



ونقلت صحيفة "إيران" الحكومية في عددها اليوم عن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية عزت الله ضرغمي قوله: "سيستأنف منح التأشيرات السياحية في المراكز الحدودية البرية والجوية اعتبارا من شهر آبان (وفق التقويم الهجري الشمسي، 23 تشرين الأول وفق التقويم الميلادي)".



ونسبت "وكالة الصحافة الفرنسية" الى وسائل إعلام ايرانية أن القرار بمعاودة منح التأشيرات السياحية، اتخذ السبت خلال اجتماع للهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد-19، برئاسة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.



وشددت الهيئة الوطنية، في بيان، على أن الإجراء لن يشمل الرحلات الجوية المباشرة أو غير المباشرة، الآتية من دول تصنفها منظمة الصحة العالمي عند مستوى الخطر الوبائي المرتفع.



وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة فيروس كورونا، وهي أحصت رسميا وفاة نحو 120 ألف شخص من أصل أكثر من 5,5 ملايين إصابة.