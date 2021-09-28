living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الناتو يكشف ما فعله إزاء ألفي أفغاني كانوا يتعاملون مع قواته في أفغانستان...

28
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه قام بإجلاء نحو ألفي أفغاني كانوا يعملون مع قواته قبل انسحابها من أفغانستان، الشهر الماضي، ضمن واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في التاريخ.
 
ونشرت الصفحة الرسمية لحلف "الناتو" على "تويتر" مقطع فيديو، اليوم الاثنين، قالت إنه يرصد جانبا من عمليات الإجلاء التي شملت الأفغان، الذين كانوا يتعاملون مع قواته.
وقال الحلف إن عمليات الإجلاء للأفغان المتعاملين مع قوات الناتو جرت في أغسطس/ آب الماضي، وشملت عائلاتهم أيضا.
 
وتابع: "يعمل حلف شمال الأطلسي في الوقت الحالي على توفير أماكن إيواء ودعم للأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان".
 
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت آخر جنودها من أفغانستان، الشهر الماضي، عقب سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على حكم البلاد.
 
واتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار سحب قوات بلاده قبل أشهر، مؤكدا أن الجيش الأمريكي لن يواصل الحرب التي تم إطلاقها منذ نحو 20 عاما عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.
 
 
وشهد الشهر الماضي واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في التاريخ، قامت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص من أفغانستان.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout