الناتو يكشف ما فعله إزاء ألفي أفغاني كانوا يتعاملون مع قواته في أفغانستان...

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أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه قام بإجلاء نحو ألفي أفغاني كانوا يعملون مع قواته قبل انسحابها من أفغانستان، الشهر الماضي، ضمن واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في التاريخ.

ونشرت الصفحة الرسمية لحلف "الناتو" على "تويتر" مقطع فيديو، اليوم الاثنين، قالت إنه يرصد جانبا من عمليات الإجلاء التي شملت الأفغان، الذين كانوا يتعاملون مع قواته.

وقال الحلف إن عمليات الإجلاء للأفغان المتعاملين مع قوات الناتو جرت في أغسطس/ آب الماضي، وشملت عائلاتهم أيضا.

وتابع: "يعمل حلف شمال الأطلسي في الوقت الحالي على توفير أماكن إيواء ودعم للأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت آخر جنودها من أفغانستان، الشهر الماضي، عقب سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على حكم البلاد.

واتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار سحب قوات بلاده قبل أشهر، مؤكدا أن الجيش الأمريكي لن يواصل الحرب التي تم إطلاقها منذ نحو 20 عاما عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

وشهد الشهر الماضي واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في التاريخ، قامت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص من أفغانستان.