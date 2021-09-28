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طالبان تحظر قص اللحى في ولاية جنوبي أفغانستان

28
SEPTEMBER
2021
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منعت حركة طالبان، الاثنين، صالونات الحلاقة في ولاية هلمند الواقعة جنوبي أفغانستان، من قص اللحى أو تشذيبها.
 
 
وأصدر نائب حكومة ولاية هلمند، المرسوم للحلاقين في لشكركاه، عاصمة الولاية.
 
ومنذ اجتياح الحركة العاصمة كابول منتصف أغسطس الماضي، وسيطرتها مرة أخرى على البلاد، والعالم يراقب ليرى ما إذا كانوا سيعودون إلى أسلوب حكمهم الصارم الذي ساد أواخر تسعينيات القرن الماضي.
 
وشهد السبت الماضي بعض المؤشرات السلبية، إذ قتل عناصر طالبان أربعة خاطفين مزعومين، وعلقوا جثثهم في ساحات عامة بمدينة هراة غربي البلاد.
 
وجاء في المرسوم الصادر للحلاقين: "إذا انتهك أي شخص القاعدة فسوف يعاقب، ولا يحق لأحد الشكوى".
 
ولم يتضح بعد ما هي العقوبات التي قد يواجهها الحلاقون إذا لم يلتزموا بحظر حلاقة وتشذيب اللحى.
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