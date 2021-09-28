أمريكا تصدر تحذيرا نادرا للمواطنين بعد انتشار حبوب قاتلة مصدرها الصين

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حذرت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين من شراء الحبوب الموصوفة طبيا عبر الإنترنت، للانتشار المتزايد لجرعات قاتلة من مادتي "الفنتانيل" و"الميثامفيتامين".

وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن النصيحة المطبقة على أدوية مزيفة صممت لتبدو وكأنها أدوية "أوكسيكونتين" و"فيكودين" و"زاناكس" أو "أديرال"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقالت آن ميلغرام، مديرة إدارة مكافحة المخدرات، في بيان: "الحبوب المزيفة التي تحتوي على هذه العقاقير الخطرة والمسببة للإدمان هي أكثر فتكًا ويمكن الوصول إليها أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت: "في الواقع، تكشف تحليلات الإدارة المعملية أن اثنتين من كل خمسة أقراص مزيفة تحتوي على الفنتانيل بها جرعة قاتلة". تتوفر الحبوب المزيفة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية.

تأتي هذه الاستشارة العامة النادرة - الأولى منذ عام 2015 - في الوقت الذي ارتفعت فيه الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 93 ألفا في العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن "الفنتانيل"، المادة الأفيونية الاصطناعية الأكثر شيوعا في الحبوب المقلدة، هي المحرك الرئيسي للارتفاع في الوفيات. تعتبر الجرعات الزائدة التي تحتوي على "الميثامفيتامين"، والتي يتم طلبها بشكل متزايد في الأقراص المزيفة، عاملا آخر.

تمت مصادرة أكثر من 9.5 مليون حبة دواء مزيفة حتى الآن هذا العام، أي أكثر من العامين الماضيين مجتمعين. تم إنتاج الغالبية العظمى من هذه الحبوب في المكسيك، فيما وردت المواد الكيميائية لتصنيع الفنتانيل في المكسيك من الصين.