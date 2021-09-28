living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد "الصفعة الشهيرة".. ماكرون يتعرض للرشق بالبيض

28
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رشق طالب فرنسي يبلغ من العمر 19 عاماً، الرئيس إيمانويل ماكرون، ببيضة لدى افتتاحه في مدينة ليون وسط البلاد، الاثنين، المعرض الدولي للمطاعم.

والطالب الذي كان يقف على مقربة من رئيس الدولة، نجح في إصابة هدفه، إذ سقطت البيضة على كتف ماكرون، لكنّها لم تنكسر عليه، بل ارتدّت عنه وسقطت أرضاً، في حين سارعت الشرطة إلى إلقاء القبض على المهاجم وتوقيفه.

وأكّد القضاء الفرنسي أنّ الشاب "مجهول تماماً من قبل أجهزة الشرطة والقضاء".

وتعليقاً على الواقعة قال ماكرون: "إذا كان لديه ما يقوله لي فليأتِ إليّ"، طالباً رؤية مهاجمه. وأضاف: "سأذهب لرؤيته لاحقاً".

وتشهد شعبية ماكرون تراجعاً، إذ تظهر استطلاعات الرأي أنّ 38 بالمئة فقط من الفرنسيين راضون عن أدائه مقابل 59 بالمئة غير راضين.

لكنّ هذه النسبة المتدنية تبقى أعلى بكثير من الشعبية التي كان يتمتّع بها سلفه فرنسوا هولاند (22 بالمئة) في نفس الفترة من ولايته، كما أنّها أعلى قليلاً من تلك التي حاز عليها في الفترة نفسها من ولايته سلف هولاند الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي (36 بالمئة).

ووقع الحادث خلال تجوّل ماكرون بين أجنحة "المعرض الدولي للمطاعم والفنادق والطعام" الذي انطلقت فعالياته في ليون الاثنين.

وخلال تجوّل ماكرون في المعرض شكره أرباب المهنة بحرارة على المساعدات التي قدّمتها حكومته لهذا القطاع خلال أزمة جائحة كوفيد-19، كما شكروه على عزمه إقرار إعفاء ضريبي عن الإكراميات غير النقدية أي التي يدفعها الزبائن عبر البطاقات المصرفية.

وفي 8 يونيو، تعرّض ماكرون لصفعة على وجهه من قبل رجل خلال زيارة إلى جنوب فرنسا، في حادث أثار استنكاراً عارماً في صفوف الطبقة السياسية.

وأوقف المهاجم يومها وحُكم عليه بالسجن أربعة أشهر نافذة وأطلق سراحه في 21 سبتمبر الجاري.

وفي مارس 2017 حين كان ماكرون لا يزال مرشّحاً للانتخابات الرئاسية تعرّض للرشق بالبيض أثناء زيارته المعرض الزراعي في باريس، في حادث وصفه يومها بأنّه "جزء من التراث الشعبي".

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout