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بايدن يتلقي جرعة معززة من لقاح كورونا

28
SEPTEMBER
2021
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تلقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الاثنين، جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وفي أول تعليق له عقب الجرعة المعززة، قال وقال الرئيس الأميركي "جرعات اللقاح معززة، لكن أهم شيء يتعين علينا القيام به هو تطعيم المزيد من الناس".

وأصدرت السلطات الصحية الأميركية توصيات بتقديم جرعات معززة لثلاث فئات من الأشخاص، الذين يبلغون 65 عاما وما فوق والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما ويعانون أمراضا أو حالات مرضية مثل السكري أو السمنة، والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب عملهم أو مكان إقامتهم.

وقال بايدن، الأسبوع الماضي، إن قرابة 60 مليون شخص في الولايات المتحدة مؤهلون للحصول على جرعة معززة من فايزر.


وتلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح فايزر في ديسمبر الماضي والثانية في يناير حين كان ما يزال رئيسا منتخبا.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين تلقوا جرعات من لقاحي موديرنا أو جونسون آند جونسون، يمكنهم الحصول على جرعات معززة بمجرد إكمال الدراسات، مقدرا أن يكون جميع الأميركيين مؤهلين لذلك "قريبا".

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، الجمعة، إن البيانات الخاصة بالجرعات المعززة من "موديرنا" و"جونسون آند جونسون" ستخضع للتقييم "في الأسابيع المقبلة".

وكان بايدن يريد إطلاق حملة ضخمة للجرعات المعززة من "فايزر" و"موديرنا"، هذا الأسبوع لجميع الأميركيين، لكن السلطات الصحية الأميركية علّقت هذه الخطوة ما أدى إلى انقسام آراء الخبراء الطبيين وإثارة ارتباك حول سياسة الجرعات المعززة.

 

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