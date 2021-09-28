living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوريا الشمالية تطلق "مقذوفاً غير محدّد" باتجاه بحر اليابان

28
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الثلاثاء، أنّ كوريا الشمالية أطلقت باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية "مقذوفاً غير محدّد"، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

ونقلت الوكالة الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان العامة في البلاد، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا واحدا على الأقل باتجاه بحر اليابان يوم الثلاثاء.

وبينما لم تدلِ رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي بأيّ معلومات إضافية في الحال، قالت وكالة يونهاب للأنباء إنه لم تتوفر بعد تفاصيل أخرى عما جرى.
وتزامن ذلك مع تأكيد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتّحدة، كيم سونغ، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة الاثنين، على "الحقّ المشروع" لبلاده في اختبار أسلحة و"تعزيز قدراتها الدفاعية".

وقال سونغ في الخطاب الذي ألقاه بعيد دقائق من إعلان سول أن بيونغيانغ أطلقت مقذوفاً باتّجاه البحر، إنّه "لا يمكن لأحد أن ينكر حقّنا في الدفاع المشروع عن النفس".

وطالب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتّحدة، الولايات المتّحدة، بأن تكفّ عن "سياستها العدائية" تجاه كوريا الشمالية.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout