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مصر تعلن عن شحّ بالمياه

28
SEPTEMBER
2021
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أعلن محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري المصرية أن مصر تواجه شحا بالمياه، مشيرا إلى أهمية محطة بحر البقر لمعالجة المياه.

وأوضح غانم أن "مصر لديها 60 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين أن الاحتياجات الفعلية تصل لـ114 مليار متر من المياه سنويا".

وأضاف أنه "يتم سد الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كما حدث في محطة بحر البقر حيث تم معالجة المياه بعدما كان يتم صرفها في بحيرة المنزلة.

وأكد أنه "يتم التعامل مع التحديات المائية التي تواجهها مصر في ظل الزيادة السكانية التي تلتهم موارد مصر لاسيما المائية منها"، مشيرا إلى أن "هناك مشروعا مشابها لمحطة بحر البقر لمعالجة المياه، هو مشروع "الحمام" في غرب الدلتا".

ولفت إلى أن "الوزارة تعمل على تأهيل المساقي وحماية الشواطئ وتبطين الترع"، مشددا على أن "الوزارة تنفذ مشاريع المياه اللازمة في عمليات التنمية في الوادي والدلتا والصحراء الشرقية والغربية وسيناء".

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