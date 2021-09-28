living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انهيار رافعة منجم في كندا يؤدي إلى حصار 39 عاملا

28
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت قناة CTV News بأن 39 عاملا محاصرون في منجم بمدينة سدبيري بمقاطعة أونتاريو الكندية منذ يوم أمس الأحد، بعد انهيار عامود رافعة المنجم.

وقال نيك لاروشيل رئيس اتحاد عمال Steelworkers Local 6500 إن 39 عاملا عالقون تحت الأرض منذ يوم الأحد، مشيرا إلى أن العمال بدؤوا عملهم عند الساعة صباحا ووقع الحادث عند الساعة 11:30 صباحا نتيجة انهيار في عامود الرافعة.

وأكد أنه في الوقت الحالي، لا توجد إصابات بين العمال المحاصرين وأنه تم إرسال الأدوية والطعام إليهم.

بدورها، قالت شركة Vale إن "العمال سيخرجون عبر نظام سلم ثانوي بدعم من فريق الإنقاذ التابع للشركة"، مشيرة إلى أن "الحادث وقع بعد ظهر الأحد، والموظفين توجهوا إلى مراكز الملجأ كجزء من إجراءاتنا المعتادة، ونحن على اتصال مستمر معهم منذ الحادث".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout