حزب الله دان اقتحام العدو مخيم جنين ومناطق في الضفة: تجسيد واضح لسياسة الغدر والاجرام

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دان "حزب الله" في بيان، "قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مخيم جنين ومناطق مختلفة في الضفةالغربية، الأمر الذي أدى إلى سقوط خمسة شهداء واعتقال عدد من المقاومين الفلسطينيين".
وإذ رأى الحزب في "هذه الاعتداءات الإسرائيلية تجسيدا واضحا لسياسة الغدر والإجرام التي يمتهنها العدو"، اشاد ب"يقظة المقاومين الفلسطينيين وتصديهم البطولي لهذا التوغل وإيقاعهم إصابات عدة في صفوفه".
وتقدم من "شعبنا الفلسطيني الصابر وعوائل الشهداء بأحر التعازية والمواساة ، سائلا الله تعالى لهم علو الدرجات"، آملا ان تكتب هذه التضحيات والبطولات نصرا قريبا بإذن الله".