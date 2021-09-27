حزب الله دان اقتحام العدو مخيم جنين ومناطق في الضفة: تجسيد واضح لسياسة الغدر والاجرام

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دان "حزب الله" في بيان، "قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مخيم جنين ‏ومناطق مختلفة في الضفةالغربية، الأمر الذي أدى إلى سقوط خمسة ‏شهداء واعتقال عدد من المقاومين الفلسطينيين". ‏



وإذ رأى الحزب في "هذه الاعتداءات الإسرائيلية تجسيدا واضحا لسياسة ‏الغدر والإجرام التي يمتهنها العدو"، اشاد ب"يقظة المقاومين الفلسطينيين ‏وتصديهم البطولي لهذا التوغل وإيقاعهم إصابات عدة في صفوفه".



وتقدم من "شعبنا الفلسطيني الصابر وعوائل الشهداء بأحر ‏التعازية والمواساة ، سائلا الله تعالى لهم علو الدرجات"، آملا ان تكتب ‏هذه التضحيات والبطولات نصرا قريبا بإذن الله".