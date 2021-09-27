افغانستان طلبت سحبها من قائمة دول ستلقي خطابات اليوم في الجمعية العمومية للامم المتحدة

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طلب سفير أفغانستان لدى الأمم المتحدة سحب بلاده عن لائحة الدول الاعضاء التي ستلقي خطابات اليوم، في اليوم الأخير من نقاشات الجمعية العمومية، كما أعلنت المنظمة الدولية.



وقالت الناطقة باسم رئيس الجمعية العمومية مونيكا غرايلي ل"وكالة الصحافة الفرنسية": "هذا البلد سحب مشاركته في النقاش العام"، موضحة "لم يتم إعطاء أي سبب".



وكان يفترض أن يتحدث السفير غلام اسحق زاي عضو حكومة الرئيس المخلوع أشرف غني مساء، بحسب البرنامج الذي كان لا يزال ساريا ليلا.



وأوضح مسؤول في الأمم المتحدة: "قد تكون البعثة (التي يرأسها) سحبت اسمه".