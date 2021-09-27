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"The Sun": عدة أشخاص تشاجروا على محطة وقود في بريطانيا بسبب نقص البنزين

27
SEPTEMBER
2021
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أشارت صحيفة "The Sun"، إلى أن عدة أشخاص تشاجروا في إحدى محطات الوقود في غرب ساسكس في بريطانيا، على خلفية نقص البنزين. ووفقاً لها، هاجم سائق دراجة نارية، سائقاً آخر، ثم تدخل عدة أشخاص آخرين في النزاع.

وتواجه المملكة المتحدة مشكلات في مجال نقل المواد الغذائية في الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص سائقي الشاحنات وكذلك عدم توفر ناقلات الوقود. وحثت الحكومة البريطانيين على عدم الذعر، لكن الكثيرين بدأوا في شراء الوقود وتخزينه في البيدونات. ونتيجة لذلك، قررت محطات الوقود تسليم كل زبون فقط ما قيمته 30 جنيه إسترليني كحد أقصى.

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