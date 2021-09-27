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الجنائية الدولية تستهدف طالبان وتنظيم الدولة في تحقيقها في شأن أفغانستان

27
SEPTEMBER
2021
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 أعلن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم، أنه ينوي تركيز تحقيقه حول أفغانستان على طالبان و"تنظيم الدولة الاسلامية- ولاية خراسان"، و"التوقف عن منح أولوية" للاتهامات الموجهة الى القوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب.

وأوضح، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"، أنه طلب من القضاة "السماح له بإعادة إطلاق التحقيق الذي تم تعليقه العام الماضي بطلب من الحكومة الأفغانية آنذاك التي أشارت حينها إلى أنها ستتولى التحقيق بنفسها في جرائم الحرب، في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في آب.

وأفاد خان، الذي تولى منصب المدعي العام في المحكمة ومقرها لاهاي، في بيان أن "التطورات الأخيرة في أفغانستان وتغير السلطات الوطنية تمثل تبدلا كبيرا في الظروف".

وقال "بعد مراجعة دقيقة للأمور، توصلت إلى استنتاج مفاده، في هذه المرحلة، أنه لم يعد هناك احتمال بإجراء تحقيقات داخلية حقيقية وفاعلة".

وطلب من القضاء إذنا "مستعجلا" لاستئناف التحقيق.

وأثار إدراج الشبهات في ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في التحقيق حول أفغانستان حفيظة واشنطن.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على فاتو بنسودة، التي كانت تتولى المنصب قبل خان، على خلفية القضية.

وأفاد خان بأنه سيحصر تركيزه في أفغانستان نظرا الى "محدودية موارد" المحكمة الجنائية الدولية، في وقت تجري تحقيقات عدة حول العالم.

وقال: "لذلك قررت أن أركز تحقيقات مكتبي في أفغانستان على جرائم يشتبه في أنها ارتكبت بأيدي طالبان وتنظيم الدولة-ولاية خراسان والتوقف عن منح أولوية لجوانب أخرى من هذا التحقيق".

وأوضح أن السبب يعود إلى "جسامة وحجم والطبيعة المتواصلة للجرائم المفترضة التي ارتكبتها طالبان وتنظيم الدولة" والحاجة إلى "التأسيس لقضايا ذات صدقية يمكن إثباتها بما يتجاوز الشك المعقول في المحكمة".

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