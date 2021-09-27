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الإعصار "غولاب" يصل السواحل الشرقية للهند

27
SEPTEMBER
2021
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لقي شخصان مصرعهما في الهند مع وصول إعصار غولاب الأحد إلى الساحل الشرقي للبلاد مرفوقا برياح قوية وأمطار غزيرة، ما دفع السلطات لإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.
 
وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن الإعصار غولاب ضرب اليابسة في ولايتي أوديشا وأندرا براديش الساحليتين بعيد السادسة مساء (12,30 ت غ)، وبلغت سرعته 95 كيلومترا في الساعة.
 
ولقى الصيادان مصرعهما بعد انقلاب قاربهما بين ولايتي أوديشا وأندرا براديش، وفق وسائل إعلام محلية.
 
وتمكن ثلاثة صيادين آخرين من السباحة إلى الشاطئ، فيما لا يزال شخص سادس كان على ظهر القارب مفقودا، وفق صحيفة "إنديان إكسبرس".
 
وأضافت إدارة الأرصاد في تقرير أن العاصفة الآتية من خليج البنغال ستصاحبها "أمطار شديدة"، محذرة من "خطر حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق".
 
وأوضحت أن شدة غولاب ستتراجع "في الساعات القليلة المقبلة".
 
وأفادت التقارير الأولى عقب مرور الإعصار عن اقتلاع أشجار في ولاية أندرا براديش، حيث من المقرر إجلاء نحو 85 ألف أسرة إلى ملاجئ الإغاثة المؤقتة في الولاية.
 
وطلبت سلطات الولايتين المهددتين من السكان الذين يعيشون قرب الساحل التوجه وقائيا إلى الملاجئ وأرسلت مئات عناصر الإنقاذ.
 
بدورها، قالت السلطات في ولاية البنغال الغربية إنها ستتخذ أيضا احتياطات، رغم أنه لا يتوقع أن تتأثر الولاية بشكل مباشر.
 
وصرح المسؤول في الولاية بانكيم هزرا لوكالة فرانس برس "لقد أجلينا أكثر من 20 ألف شخص إلى المدارس والمباني الحكومية التي تحولت إلى ملاجئ ضد الإعصار".
 
ويتعرّض شمال المحيط الهندي لأعاصير قوية بشكل متزايد، وهي ظاهرة ينسبها العلماء إلى الاحترار المناخي.
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