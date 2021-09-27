علماء يكتشفون 6 مجرات في الفضاء

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اكتشف علماء فلك بالاستعانة بتلسكوب هابل الفضائي ومرصد أتاكاما المليمتري الكبير، 6 مجرات في الفضاء.

ووفق العلماء فإن هذه المجرات "ميتة"، وقد نفد الهيدروجين منها، والذي يعد ضروريا لتشكّل النجوم.

وأشار العلماء إلى أن هذه المجرات قد تشكلت من خلال عمليات اندماج مع مجرات صغيرة وغازات، حسبما ذكر موقع "إنغادجيت" المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية.

ووفقا للموقع، فإن هذه المجرات "الميتة بصورة غير عادية" يعود عمرها إلى 3 مليارات سنة بعد الانفجار الكبير.

ولا يزال سبب موت هذه المجرات السريع غير معروف بالنسبة للعلماء، وخصوصا اختفاء الهيدروجين.