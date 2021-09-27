الرئيس ماكرون وعقيلته يقدمان شكوى ضد مصور مشاهير

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قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت شكوى بتهمة "انتهاك الخصوصية" ضد مصور نشر صورة خاصة لهما، وفق ما نقله موقع Europe

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مكتب المدعي العام في باريس إن تحقيقا فتح في قضية "انتهاك الخصوصية" بعد الكشف عن صورة الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يرتدي ملابس السباحة.

وقالت النيابة إن "التحقيق جار" دون ذكر الأسباب الدقيقة لهذا التحقيق أو الأشخاص المستهدفين.

وكانت وسائل إعلام فرنسية أشارت إلى أن مصور مشاهير أقام عرضا أمام قصر الإليزيه لمدة 15 يوما، عرض فيه صورا لرؤساء فرنسا خلال عطلهم، وكانت صورة ماكرون وزوجته بين المواد المعروضة.