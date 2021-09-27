مسؤول أمني أمريكي: عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستكون كارثة للمخابرات

A + A -

اعتبر مسؤول رفيع سابق في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن "عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ستكون كارثة لمجتمع المخابرات الأمريكي".

وقال بريان مورفي الذي شغل منصب القائم بأعمال وكيل وزارة الأمن الداخلي للاستخبارات والتحليل بالولايات المتحدة في عهد ترامب في تصريح لقناة "ABC" إن "ترامب شوه سمعة مجتمع الاستخبارات، وأطلق معلومات مضللة، وهذا تهديد وجودي للديمقراطية".

وأضاف أن "ترامب هو أحد أفضل الأشخاص الذين بإمكانهم القضاء على الديمقراطية وإلحاق الضرر بهذا البلد".

وتابع أن "عودة ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2024 إن حدثت، ستكون كارثة لمجتمع المخابرات الأمريكي".