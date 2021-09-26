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بالصور- سلاح جو العدو الإسرائيلي يتسلم 3 مقاتلات جديدة "F-35"

26
SEPTEMBER
2021
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ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم أن سلاح الجو الإسرائيلي تسللم 3 مقاتلات جديدة من طراز "F-35".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد إن ثلاث طائرات من نوع "أدير" الجديدة "F35I" حطت في قاعدة نيفاتيم العسكرية الإسرائيلية.
وأوضح المتحدث أن "طائرات "أدير" ستنضم إلى سرب أسود الجنوب وستعزز أسطول الطائرات لحماية إسرائيل.
وقالت قناة "كان" إن إسرائيل تملك حاليا 30 طائرة "F-35" تبلغ قيمة الواحدة منها حوالي 78 مليون دولار.
وكان تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم" أفاد بأنه سيتم استخدام هذا السرب أولا للتدريب، إلى أن تصل المزيد من الطائرات إلى إسرائيل، وسيحصل السرب الجديد على الرقم 117 ويحمل اسم سرب "باراك".
ووصلت 30 طائرة "F-35" إلى إسرائيل، رغم أنها اشترت 50 مقاتلة من هذا النوع، ولكن التقديرات تشير إلى أنه بحلول نهاية عام 2024 سيصل ما تبقى من الطائرات إلى إسرائيل، أي بمعدل 6 طائرات كل عام كجزء من صفقة كبيرة مع الولايات المتحدة.

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