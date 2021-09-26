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الملك الأردني يزور شركة وبوليفارد العبدلي.. ويثني على نجاح المشروع

26
SEPTEMBER
2021
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أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن مشروع العبدلي قصة نجاح ينبغي الاستثمار فيها والاستفادة منها، مشدداً على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة والمتنوعة، لتوفير المزيد من فرص العمل.

كلام الملك الأردني جاء خلال لقائه مع عدد من المستثمرين الأردنيين والعرب في قطاعات الصحة والسياحة والبنوك والتجارة في شركة العبدلي للاستثمار والتطوير المملوكة بنسبة ٥٠٪؜ من شركة هورايزن العائدة للشيخ بهاء الحريري.

وأشار الملك، خلال الاجتماع، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص تسهيل الاستثمارات وتنميتها، وتكثيف الترويج لمنطقة العبدلي كوجهة استثمارية في المملكة، لافتاً إلى أن هنالك قصص نجاح في مشروع العبدلي، يمكن البناء عليها واستغلال المساحات من أراضٍ وبنايات، مؤكدا أهمية عمل الحكومة على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، ومراجعة قانون الاستثمار لمواصلة تطوير وتسهيل الإجراءات.

وركز الاجتماع على الميزات الاستثمارية التي يوفرها الأردن وأهمية إدامة التواصل مع المستثمرين، للعمل على تذليل أية عقبات قد تعترضهم، حيث عرض المستثمرون خططهم لزيادة الاستثمارات في مجالي الطب والتعليم وغيرها.

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