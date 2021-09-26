"سانا": مقتل 3 أشخاص على يد كوماندوس أمريكيين بريف دير الزور

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قتلت القوات الأمريكية 3 أشخاص خلال إنزال جوي نفذته في قرية الشحيل بريف دير الزور الشرقي، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن "إنزالا جويا بطائرات مروحية نفذته مجموعة من الكوماندوس التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في قرية الشحيل على ضفة نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي بالتوازي مع إطلاق نار كثيف على المنازل والأراضي الزراعية، أدى إلى مقتل 3 أشخاص".

وذكرت "سانا" أن مجموعات من أفراد "قوات سوريا الديمقراطية" (ذات الغالبية الكردية) مدعومة بقوة عسكرية أمريكية أقدمت يوم الخميس الماضي على اختطاف عدد من المدنيين بعد محاصرة أبنية سكنية في قريتي بسيتين والجاسمي بريف دير الزور الشمالي واقتادتهم إلى جهات مجهولة".