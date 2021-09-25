مقتل رجل عصابات هندي أثناء محاكمته على يد مسلحين تنكرا في زي محاميين

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لقي رجل عصابات مصرعه أثناء محاكمته في العاصمة الهندية إثر إصابته بأعيرة نارية أطلقها مسلحان تنكرا في زي محاميين.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن رجل العصابات القتيل يدعى جيتيندار مان غوجي، وكان يخضع للمحاكمة في إحدى قاعات محكمة منطقة روهيني، في العاصمة دلهي، عندما فتح الرجلان النار عليه، وقتلاه داخل المحكمة.

وصرح مسؤولون محليون بأن عناصر الشرطة تبادلوا إطلاق النار مع المسلحين ما أسفر عن مقتل الجناة، فيما ترجح الشرطة أن من يقف وراء مقتل غوجي عصابة منافسه.

يشار إلى أن غوجي كان ضمن قائمة المجرمين الأكثر طلبا للشرطة الهندية، حيث وجهت إليه عشرات التهم من بينها جرائم قتل واختطاف، وقعت في عدة ولايات.

وتسبب حادث اغتيال غوجي في إثارة جدل حول مستوى تأمين المحاكم الهندية، حيث لفت أحد السياسيين الهنود الأنظار لثغرات واضحة في الخطط الأمنية المتعلقة بتأمين المحاكم.

ويقول المسؤولون إن القتيل لطالما كان مستهدفا من قبل عصابات إإجرامية كثيرة، وذلك بعد صعود نجمه في عالم الجريمة في الهند.

وبدأت مسيرة غوجي الإجرامية عندما كان مراهقا، حيث اعتاد ارتكاب جرائم سرقة السيارات، والخطف، والاحتيال، بعدها تورط في جرائم قتل كبرى، بينها جريمة قتل مغنية شهيرة في ولاية هارايانا.