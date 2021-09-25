بالفيديو.. سماعة الترجمة تخذل بايدن

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واجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، موقفا محرجا أثناء قمة الحوار الأمني الرباعي، التي عقدت في البيت الأبيض، مساء الجمعة.

واستضاف بايدن قمة مجموعة "كواد" (الحوار الأمني الرباعي) في المكتب البيضاوي، وشارك فيها رؤساء وزراء أستراليا سكوت موريسون، والهند ناريندرا مودي، واليابان يوشيهيدي سوغا.

وخلال القمة، كان بايدن يضع سماعة الترجمة على أذنه، وفي الأثناء كان رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا يتحدث عن أهمية التعاون في المجال العلمي، ومطالبة الولايات المتحدة بتخفيف القيود المفروضة على استيراد الأرز الياباني.

وبعد ذلك أخرج بايدن قلما وبدأ في تدوين ملاحظات، وظهرت عليه ملامح الارتباك ثم راح يتفقد سلك السماعة، بعدما بدا أنها تواجه مشكلة ما، قبل أن يستدعي الرئيس الأميركي أحد موظفيه لإصلاح الخلل في السماعة.

وتفحص المساعد السماعة ومنفذها لمعرفة أين الخلل، قبل أن يتم قطع البث المباشر الذي وثق المشهد.

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