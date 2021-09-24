إعتقال رجل عذّب طفله "بقسوة ووحشيّة" في العراق

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أعلنت السلطات العراقية اليوم الجمعة، إعتقال أب قام بتعنيف ولده بـ"شدة ووحشية"، في حادثة أثارت غضباً واسعاً في الشارع العراقي خلال اليومين الماضيين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشر على صفحتها عبر "فيسبوك" إن قوة من "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على الأب وإجراء التحقيقات القانونية والأصولية معه تمهيدا لإحالته للقضاء".

وأضاف البيان، أن عملية الاعتقال جاءت بعد "صدور أمر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلقاء القبض على الأب لمخالفته القوانين النافذة والتصرف بعيداً عن الأخلاق الإسلامية والإضرار بالتماسك الأسري".