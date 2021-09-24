فرنسا تحذّر روسيا!

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حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نظيره الروسي سيرغي لافروف من أي انخراط لمقاتلي مجموعة فاغنر الروسية في النزاع الذي تشهده مالي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة “بشأن مالي، حذّر الوزير نظيره الروسي من تداعيات خطيرة لانخراط مجموعة فاغنر في البلد”.

التقى لودريان نظيره الروسي الخميس على هامش فاعليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتفيد تقارير بأن حكومة مالي التي يهيمن عليه العسكريون على وشك التعاقد مع ألف من مقاتلي مجموعة فاغنر.

وفي اجتماع في ستوكهولم أكد وزراء دفاع 13 دولة أوروبية من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا أن أي انخراط لمجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة في مالي سيكون أمرا غير مقبول.

وقال وزير الدفاع السويدي الذي استضافت بلاده الاجتماع “نريد أن نوجّه رسالة واضحة مفادها أننا لسنا مستعدين للقبول بدخول مجموعة فاغنر إلى الساحة المالية”. وتابع “إنه تطوّر لسنا مستعدين على الإطلاق لأن نشهده. ستبادر بلدان عدة لإبلاغ الحكومة المالية بهذا الأمر”.