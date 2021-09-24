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الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تهربت من الانخراط في جميع مبادرات السلام

24
SEPTEMBER
2021
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اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل ب"تخريب حل الدولتين بأفعال قد تدفع الفلسطينيين للمطالبة بحقوق متساوية في دولة واحدة ثنائية القومية تضم إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وغزة"، بحسب وكالة "رويترز".

وطالب عباس، في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو من الضفة الغربية، "المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ حل الدولتين الذي ظل على مدى عقود حجر الأساس في الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.

وقال: "إن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة وتهربت من الانخراط في جميع مبادرات السلام، وواصلت مشروعها التوسعي الاستعماري، وتدمير فرص الحل السياسيِ على أساس حل الدولتين"، في إشارة للمستوطنات في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 7691.

اضاف: "ستفرض المعطيات والتطورات على الأرض الحقوق السياسية الكاملة والمتساوية للجميع على أرض فلسطين التاريخية، في دولة واحدة. وفي كل الأحوال، على إسرائيل أن تختار".

وهدد عباس في خطابه ب"سحب اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل إذا لم تنسحب من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في غضون عام"، وقال: "وفي حال عدم تحقيق ذلك، فلماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائما على أساس حدود العامِ 7691؟ لماذا يبقى هذا الاعتراف؟".

وكان الرئيس الأميريكي جو بايدن اعلن عن تأييده لحل الدولتين في كلمته للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، عندما قال إنه "سيضمن مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية ديمقراطية تملك مقومات الحياة".

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