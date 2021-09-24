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إيطاليا تعتقل زعيم الانفصاليين بإقليم كتالونيا الإسباني

24
SEPTEMBER
2021
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اعتقلت السلطات الإيطالية، الخميس، النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي، الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون، الذي يعيش بالمنفى في بلجيكا منذ عام 2017، بعد محاولة انفصال كتالونيا في العام نفسه، حسبما أعلن محاميه.
 
وكتب المحامي غونزالو بوي على تويتر: "الرئيس بوتشيمون أوقِف لدى وصوله إلى سردينيا التي توجه إليها بصفته عضوا في البرلمان الأوروبي"، موضحا أن توقيفه حصل بناء على مذكرة توقيف أوروبية بتاريخ 14 أكتوبر 2019.
 
وأوقِف الزعيم الكتالوني في ألغيرو، حسب ما كتب على تويتر كبير مستشاريه جوزيب لويس ألاي.
 
وقال ألاي: "لدى وصوله إلى مطار ألغيرو، أوقفته الشرطة عند الحدود الإيطالية. غدا (الجمعة)، سيمثل الرئيس أمام قضاة محكمة الاستئناف في ساساري المختصة بالبت في مسألة الإفراج عنه أو تسليمه".
 
وفي 9 مارس، رفع البرلمان الأوروبي الحصانة البرلمانية عن بوتشيمون واثنين آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي المؤيدين للانفصال، وهو إجراء أكدته محكمة الاتحاد الأوروبي في 30 يوليو.
 
ويعيش بوتشيمون في بلجيكا منذ عام 2017 هربا من الملاحقة القضائية الإسبانية. وهو ملاحق بتهمتَي "إثارة الفتنة" و"اختلاس أموال عامة".
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