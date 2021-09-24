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زعم علاج كورونا بـ"الماء المبارك".. وحدث ما لم يكن متوقعا

24
SEPTEMBER
2021
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لفت إليانثا وايت الأنظار، العام الماضي، عندما زعم بأن بوسعه القضاء على وباء كورونا في سريلانكا عن طريق "الماء المبارك".
 
لكن وايت (48 عاما) توفي أخيرا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، على ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة.
 
وتتلخص وصفة وايت بسكب "مائه المبارك" في الأنهار الموجودة في سريلانكا والهند.
 
وأيدت وزيرة الصحة السريلانكية السابقة بافيثرا وانياراتشي علاج "المياه المباركة"، لكنها أصيبت بالفيروس، وانتهى بها الأمر في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وفقدت حقيبتها لاحقا.
 
ووايت معروف على نطاق واسع في سريلانكا، بوصفه معالجا روحيا، وسبق أن قدم جلسات علاج لمشاهير من رياضيين وسياسيين من بيهم رئيس الوزراء في البلاد.
 
وقالت عائلة المعالج إنه رفض تلقي لقاح فيروس كورونا.
 
وأصيب وايت بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا في وقت سابق من هذا الشهر وتدهورت حالته كثيرا إلى أن توفي الأربعاء.
 
ونال وايت في عام 2010 اهتماما دوليا، بعدما شكره الكريكيت الهندي الشهير ساشين تيندولكار علنا على علاجه لإصابة في الركبة، مشيرا إلى أن علاج وايت ساعده في بلوغ مباراة القرن ضد جنوب إفريقيا.
 
وقال المعالج السريلانكي في مقابلة سابقة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن لديه "قدرات خاصة" منذ أن كان في الـ12 من عمره.
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