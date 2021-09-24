إطلاق نار داخل متجر أميركي.. والمهاجم "ينتحر"

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ذكرت الشرطة أن شخصا قتل وأصيب 12 آخرون، عندما أطلق مهاجم النار، الخميس، بمتجر في ضاحية كوليرفيل بولاية تنيسي الأميركية، قبل أن يُعثر على مطلق الرصاص منتحرا فيما يبدو.

وقال قائد الشرطة ديل لين، إن ضباط إنفاذ القانون هرعوا إلى مسرح الجريمة بعد إطلاق النار مباشرة في متجر كروجر، وبدأوا في تقديم العون للضحايا ولآخرين اختبأوا داخل المتجر.

وأضاف أن مطلق النار، الذي يُعتقد بأنه تصرف من تلقاء نفسه، وُجد ميتا في مرأب للسيارات خارج المتجر. وذكرت وسائل إعلام محلية أن جثة المشتبه به اكتٌشفت داخل مركبة.

ولم تقدم السلطات بعد تفسيرا للدافع الذي من المحتمل أن يكون وراء إطلاق النار. وقال لين إن بعض الناجين إصاباتهم خطيرة، مضيفا أنهم نقلوا جميعا إلى مستشفيات في المنطقة.