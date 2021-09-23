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صورة من خرائط غوغل تثير الجدل..

23
SEPTEMBER
2021
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قالوا إنه لوحش "كراكن" البحري الأسطوري.

ونشر أحد مستخدمي موقع "ريديت" صورة قال إنها من خرائط غوغل، تظهر كائنا غريب الشكل وسط المياه.

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل مع تعليق يشير إلى أنه وحش "كراكن"، وهو كائن في الفلكلور النرويجي يقال إنه يسكن سواحل النرويج.

وتشير الروايات حول "كراكن" إلى أنه أخطبوط عملاق يعيش في المياه، ولديه عينان كبيرتان، وتمكّنه مخالبه من التقاط الأشياء واصطيادها.

وقال المستخدم الذي نشر الصورة: لا أعرف كيف تلتقط خرائط غوغل مثل هذه الصور عبر الأقمار الاصطناعية، ولكن هذه الصورة غريبة، فهي ليست سفينة، أو موجة تشكلت بسبب زلزال".

وانهالت التعليقات على الصورة، وحاول كثيرون تفسيرها علميا، بينما ذهب آخرون إلى فرضية ظهور الوحش "كراكن".

ومن بين التفسيرات التي قدمها مستخدمون حول الصورة، أن الكائن البحري الظاهر مجرد حبار أو حوت، في حين قال آخرون إنها مجرد صخرة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

 

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