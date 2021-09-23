صحيفة: ميركل رفضت أن تكون أول من تتلقى اتصالا من بايدن بعد توليه الرئاسة

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قالت صحيفة Wall Street Journal، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، رفضت في يناير2021، أن تكون أول من تتلقى اتصالا هاتفيا من جو بايدن بعد توليه منصب الرئيس الأمريكي.

وأضافت الصحيفة: "بعد انتقاله إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، قرر الرئيس بايدن أن مكالمته الأولى مع زعيم أجنبي ستكون مع أنغيلا ميركل، لأن ذلك سيشير إلى عودة الاستقرار للعلاقات عبر االأطلسي، بعد عدم الاستقرار في عهد سلفه دونالد ترامب. ولكن المستشارة الألمانية، رفضت عرض الاتصال بعد ظهر يوم الجمعة، لأنه كان يجب عليها المغادرة إلى منزلها الريفي خارج برلين".

وبحسب الصحيفة، رفضت ميركل هذه الإشارات الرمزية من الجانب الأمريكي واعتبرتها غير ملائمة، وطلبت من مساعديها تحديد موعد آخر للاتصال. نتيجة لذلك، جرت المحادثة يوم الاثنين 25 يناير، عندما عادت المستشارة إلى مقر العمل.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أول من اتصل به بايدن. وجرى الاتصال بينهما في 23 يناير.