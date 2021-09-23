سيناتور روسي: سنرد على الولايات المتحدة في حال تطبيقها عقوبات جديدة

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أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فلاديمير جباروف، أن روسيا سترد على الولايات المتحدة في حال تطبيقها قرار معاقبة 35 روسيا بينهم مسؤولون كبار.

وقال جباروف، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، مساء الأربعاء: "روسيا سترد على العقوبات الجديدة من قبل الولايات المتحدة، الرد سيكون متكافئا لكن مع ذلك حساسا بالنسبة إلى واشنطن".

وشدد السيناتور الروسي، ردا على إدراج مسؤولين إعلاميين رفيعين في قائمة العقوبات الأمريكية المحتملة، على أن "الساسة الأميركيين يخافون من الحقيقة التي تعكسها وسائل الإعلام الروسية".

واعتبر جباروف أن "أعضاء الكونغرس الأميركي يسعون إلى تدهور العلاقات مع روسيا خشية من تصميم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تطبيع العلاقات بين البلدين".