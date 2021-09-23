"أكسيوس": اجتماع أمريكي إسرائيلي سري حول إيران

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أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن الولايات المتحدة وإسرائيل عقدتا اجتماعا "سريا"، هذا الأسبوع، لمناقشة كيفية التعامل مع إيران في المرحلة المقبلة.