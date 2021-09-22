عمر زيدان تسلم من ماكرون قرار الحكومة الفرنسية بمنحه وسام السعفة في الأكاديمية الفرنسية من رتبة كومندور

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أعلن رئيس جوقة الشرف الفرنسية في البلاد العربية السفير عمر زيدان في بيان، أنه "تسلم من رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون قرار الحكومة الفرنسية الذي قضى بمنحه وسام السعفة في الأكاديمية الفرنسية من رتبة كومندور، ويعتبر هذا الوسام الأعلى رتبة في أوسمة الاكاديمية الفرنسية، الممنوحة من الحكومة الفرنسية، وذلك بناء على طلب رئيس الحكومة الفرنسية".



وأشار إلى أنه "سيتم منحه هذا الوسام نتيجة نشاطاته، في اطار تدعيم اللغة الفرنسية في بلاد الخليج العربي ونجاحه في دمج اللغة الفرنسية في كل مدارس الخليج".