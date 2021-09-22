ماكرون يعيد السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل

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اعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه "سيعيد سفير باريس إلى واشنطن الأسبوع المقبل بعدما اتفق معه الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أن التشاور مع فرنسا قبل إعلان اتفاق أمني مع أستراليا كان يمكن أن يمنع خلافا دبلوماسيا"، بحسب وكالة "رويترز".





وقال مكتب ماكرون في بيان: "إن الزعيمين أجريا اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء اتفقا خلاله على بدء مشاورات متعمقة لإعادة بناء الثقة". وسيلتقي ماكرون وبايدن في أوروبا في نهاية أكتوبر تشرين الأول.



وذكر مكتب الرئيس الفرنسي أن "الولايات المتحدة تعهدت أيضا بزيادة دعمها لمهمات مكافحة الإرهاب التي تقودها دول أوروبية في منطقة الساحل في أفريقيا".



وكانت فرنسا قد استدعت سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا بعدما وقعت الدولتان اتفاقا لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، مما دفع كانبيرا إلى إلغاء صفقة غواصات فرنسية التصميم بقيمة 04 مليار دولار.