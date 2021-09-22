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طالبان تعين المتحدث باسمها سهيل شاهين سفيرا لها لدى الأمم المتحدة

22
SEPTEMBER
2021
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أكدت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقرراها  تعيين المتحدث باسم الحركة محمد سهيل شاهين سفيرا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.
 
واشنطن – سبوتنيك. وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بأن طالبان أبلغت المنظمة العالمية بأن السفير السابق لم يعد يمثلها، وأنها تريد تعيين ممثل دائم لها لدى الأمم المتحدة، وهو محمد سهيل شاهين".
 
وذكرت وكالة رويترز، أن وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، طلب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين، التحدث خلال الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل.
 
وسهيل شاهين هو المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، وهو المكتب الذي أدار المحادثات بين الحركة والولايات المتحدة وأيضا الحكومة السابقة.
 
هذا وبسطت طالبان في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان لتشكل حكومة تدير شؤون البلاد.
 
وجاءت سيطرة طالبان على أفغانستان لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، والتي اكتملت نهاية الشهر الماضي.
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