إصابة وزير الصحة البرازيلي بكوفيد-19 في نيويورك

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قالت الحكومة البرازيلية، إن نتائج الفحوص التي أجريت لوزير الصحة مارسيلو كيروجا، أثبتت إصابته بكوفيد-19، وذلك بعد ساعات من مرافقته الرئيس جايير بولسونارو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء.

وقال مكتب الاتصالات الحكومي في بيان إن الوزير سيظل في نيويورك في الحجر الصحي.

وأضاف البيان، أن "الوزير في حالة جيدة".

وقال إن الفحوص التي أجريت لبقية أعضاء الوفد جاءت نتائجها سلبية للفيروس.

وقال الوزير لشبكة (سي.إن.إن برازيل)، إنه لم يتخل عن الكمامة طوال الوقت الذي قضاه في مبنى الأمم المتحدة.

وتحدى الرئيس البرازيلي، المشكك في اللقاح، قواعد الأمم المتحدة التي طلبت من جميع الحاضرين في التجمع التطعيم، ويتفاخر بعدم حصوله على اللقاح.

ووزير الصحة البرازيلي هو ثاني عضو في الوفد البرازيلي في نيويورك تأتي نتائج فحوصه إيجابية للفيروس. وكانت الفحوص قد أثبتت إصابة دبلوماسي شاب من الفريق الذي سافر مبكرا للتحضير لزيارة بولسونارو، في مطلع الأسبوع وخضع للعزل الصحي.