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غرفة سرية.. تعذيب وانتهاكات فظيعة بمستشفى وغموض يلف الدوافع

22
SEPTEMBER
2021
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ألقت الشرطة الباكستانية القبض مؤخرا على أحد المشرفين في مستشفى بمدينة لاهور، بعد تسريب مقاطع فيديو تظهره وهو يقوم بانتهاكات فظيعة في حق المرضى في "غرفة سرية" بالمستشفى.
 
ووقعت الانتهاكات في مستشفى "مايو" في لاهور، حيث كان زهيب مالك، وهو مشرف أمن وصيانة في الموقع، يصوّر نفسه وهو يضرب المرضى.
 
وبعد تسريب لقطات لعمليات التعذيب على وسائل التواصل الاجتماعي، تدخلت الشرطة، وألقت القبض على مالك، وفق ما ذكر موقع "فايس".
 
وجمعت الشرطة أدلة على انتهاكات ارتكبها مالك خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث كان يصوّر مقاطع التعذيب في غرفة سرية بالمستشفى.
 
وبحسب تحقيقات الشرطة فقد كان مالك يحضر إلى الغرفة أشخاصا مرضى أو مصابين يشتبه في ارتكابهم جريمة، مثل التعدي على ممتلكات الغير أو السرقة أو التحرش.
 
ووصف مسؤول في الشرطة ما كان مالك يقوم به بأنه كان يتصرف كقاض في محكمته الخاصة، حيث كان يجري استجوابا للشخص، ومن ثم يلجأ إلى العنف في حال عدم تجاوبه وتقديمه اعترافات.
 
ولا تعرف الشرطة حتى الآن سبب تصوير مالك لمثل هذه الانتهاكات التي تنوعت بين الضرب ونزع الشعر وغيرها الكثير من أنواع التعذيب.
 
وتشتبه الشرطة في تورط موظفين آخرين في مساعدة مالك، علما أنه جرى توقيف المشرف الطبي بالمستشفى، كما تم تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء لإجراء المزيد من التحقيقات.
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